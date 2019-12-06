Венгерский телеканал должен исправить карту с “российским” Крымом — МИД Украины

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украина требует, чтобы центральный венгерский телеканал показывал карту, которая соответствует международно признанным границам. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины 5 декабря, передает УНН.

“В связи с появлением на центральном венгерском телеканале М1 видеосюжета, в котором Крым обозначено территории РФ, посольство обратилось к телеканалу и в Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии с требованием по исправлению надписи. Мы искренне надеемся, что указанный случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины. В то же время мы не можем оставлять такие ошибки без реагирования”, — говорится в сообщении.

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Украинская сторона выразила надежду, что надпись на видео, “которое можно и сейчас найти в интернете”, будет исправлена в соответствии с международным правом и официальной позиции Венгрии.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это “восстановлением исторической справедливости”. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.

Недавно Венгрия пообещала заблокировать вступление Украины в НАТО за языкового закона.