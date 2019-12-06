Законопроект о самоуправлении в отдельных районах Донбасса начнут готовить после Нормандской встречи - нардеп

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Работа над законопроектом об особенностях местного самоуправления в Донбассе будет зависеть от Нормандской встречи. Об этом рассказал народный депутат Украины Никита Потураев в эфире ток-шоу “Право на власть”, передает УНН.

“Есть определенные надежды на эту встречу в Нормандии ... Не было времени подготовить закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областях”, — сказал Потураев.

Потураев также объяснил это тем, что российская сторона откладывала согласования даты проведения Нормандского саммита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада начнет готовить законопроект про “особый статус” Донбасса после “нормандской” встречи — Разумков

Он добавил, что закон является неотъемлемой составляющей Минских договоренностей.

“Убрать закон, поставить на нем крест — невозможно. Это поставит под угрозу минские договоренности”, — пояснил он.

Как сообщал УНН, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.