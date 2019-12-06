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Россия требует исключить упоминания об оккупированном Крыме из резолюции ОБСЕ

Россия требует исключить упоминания об оккупированном Крыме из резолюции ОБСЕ

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Делегация РФ настаивает на исключении из подготовленного проекта декларации ОБСЕ любых упоминаний о Крыме. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, опубликовав свое обращение к участникам 26-го ежегодного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает УНН.

"В подготовленном проекте соответствующей Декларации отражены результаты рассмотрения ситуации в Украине, в которой отмечается, что ОБСЕ и в дальнейшем следует уделять внимание временно оккупированному Крыму, используя для этого все инструменты ОБСЕ. Однако делегация Российской Федерации настаивает на исключении из указанного документа ОБСЕ любых упоминаний о Крыме", - отмечается в обнародованном Чубаровым документе.

Также в документе содержится призыв не поддаваться на шантаж российской делегации.

"В связи с этим от имени высшего представительного органа коренного народа Крыма - Меджлиса крымскотатарского народа, призываем министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж российской делегации", - отметил в обращении Чубаров.

О блокировании документа также сообщил и бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов.

"Мы говорим о российской агрессии, наших пленных, а враги тем временем блокируют включение в итоговую резолюцию вопроса деоккупации Крыма", - отметил он.

Напомним, вместо посла Мартина Сайдика в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, ОБСЕ теперь будет представлять дипломат Хайди Грау.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Россия, Крым
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