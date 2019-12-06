Российский пранкер Лексус позвонил Зеленскому

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Российский пранкеры Алексей Столяров, известный как пранкер Лексус, якобы позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ну если уж "60 минут" дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении", - написал Столяров, добавив, что подробности он сообщит позже.

Пранкер опубликовал 30-секундный отрывок "разговора", где кроме Столярова, звучит голос, похожий на голос Президента. В начале разговора Столяров заявляет, что "на проводе Кремль".

"Ну наконец-то ты, родненький, с российской номера позвонил... Так, а что вы хотите?", - спрашивает "Зеленский".

Пранкер сказал, что хочет "снятие санкций СБУ".

"Хорошо, я тогда проведу вечер. Слава Украине. Как следует отвечать, когда говорят "Слава Украине"?", - ответил ему голос, похожий на голос Президента.

Отметим, накануне в российских СМИ появилась информация о том, что Президент Украины ответил на телефонный звонок российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Как сообщал УНН, ранее российские пранкеры "развели" сенатора США на разговор о Трампе.