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Маркарова рассказала о планах в долговой политике Украины

Маркарова рассказала о планах в долговой политике Украины

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Правительство планирует в следующем году уменьшить государственный и гарантированный долг Украины с 60% до менее 50% к ВВП. Об этом сообщила во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

"Кризисы в 2013, 2014, 2015 годах привели к тому, что наш долг составлял 80% до нашего ВВП. Мы уменьшили долг уже в этом году до менее чем 60% и надеемся, что в следующем году в наших планах снизить его до цифры, которая будет менее 50%", - отметила Маркарова.

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщала, что правительство до 2020 года поставил себе цель по долгу к ВВП - снизить до 52,4%.

Источник: УНН
Теги: госдолг, Минфин, Оксана Маркарова
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