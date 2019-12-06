Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 06 декабря 2019 11:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Без света, тепла и воды: почему в Светловодске не могут справиться с ЧП
Без света, тепла и воды: почему в Светловодске не могут справиться с ЧП
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3825
Версия для печати

Мы отапливаем космос: Гончарук о проблемах с теплосетями

Мы отапливаем космос: Гончарук о проблемах с теплосетями

Алексей Гончарук

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В некоторых городах Украины уровень потери тепла во время отопления домов из-за проблем с теплосетями достигают 50%. Об этом сообщил во время часа вопросов к правительству в ВР Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"По поводу тарифов - мы и сейчас делаем все возможное, чтобы этой зимой максимальное количество людей получило меньшую платежку. Президент говорил, что ощутимое снижение важно, когда мы приведем в порядок наше коммунальное хозяйство, сети. Уровень потерь в теплосетях в городах достигает 50%, мы отапливаем космос", - отметил Гончарук.

Ранее УНН сообщал, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предлагает Президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект, принятие которого приведет к уменьшению тарифа на отопление.

Напомним, в Светловодске до сих пор не решена проблема с теплоснабжением, продолжаются работы по ликвидации локальных порывов теплосети.

Источник: УНН
Теги: отопление, Кабмин, Премьер-министр, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.