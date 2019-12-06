Новости: Политика
Пятница, 6 декабря 2019, 13:09 • Саша Картер • 2940
Зеленский прибыл в зону ООС
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, встречается с военнослужащими ООС, передает корреспондент УНН.
"Для меня очень важно сегодня быть именно здесь, в зоне проведения операции Объединенных сил, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за самоотверженную службу, за то, что храните наш суверенитет и независимость Украины", - подчеркнул Президент.
Напомним, сегодня, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины.
Источник: УНН
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