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Зеленский прибыл в зону ООС

Зеленский прибыл в зону ООС

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, встречается с военнослужащими ООС, передает корреспондент УНН.

"Для меня очень важно сегодня быть именно здесь, в зоне проведения операции Объединенных сил, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за самоотверженную службу, за то, что храните наш суверенитет и независимость Украины", - подчеркнул Президент.

Напомним, сегодня, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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