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Президент: наши подразделения - в боевой готовности к любому развитию ситуации

Президент: наши подразделения - в боевой готовности к любому развитию ситуации

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о высокой боевой готовности подразделений Вооруженных сил Украины к “любому развитию ситуации”. Об этом он сказал во время встречи с военнослужащими ООС, передает корреспондент УНН.

“Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращением мира на многострадальную землю Украины. Весь мир видит, что Украина достигает этого дипломатическим путем, а наши вооруженные силы были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий”, — сказал Президент.

По его словам, гораздо легче вести переговоры, чувствуя за собой силу и поддержку украинского войска.

“Именно поэтому за несколько дней перед очень ответственной встречей мне было очень важно лично встретиться с вами, с воинами. Я в очередной раз убедился в высокой боевой готовности наших подразделений к любому развитию ситуации”, — добавил глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, прибыл в зону ООС.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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