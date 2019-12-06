Рада одобрила изменения в Бюджет-2019 по строительству "Охматдета"

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете на 2019 год" по строительству лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Соответствующее решение поддержали 357 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Этот проект закона №2505 предусматривает обеспечение своевременной реализации государственного инвестиционного проекта на строительство медучреждения и использования средств государственного бюджета.

Так, в законопроекте предусмотрено увеличение расходов по бюджетной программе "Реализация государственного инвестиционного проекта "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (КПКВК 2301810) на сумму 200 000,0 тыс. гривен.

По словам инициаторов законопроекта, указанные изменения предлагается реализовать за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" (КПКВК 0411220) на сумму 200 000,0 тыс. гривен.

Добавим, народные депутаты Украины приняли решение без обсуждения законопроекта.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдет" планируют завершить в следующем году, найдя деньги на его дофинансирование.