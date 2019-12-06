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В Раде с третьей попытки вернулись к законопроекту о противодействии отмыванию доходов

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Народные депутаты Украины с третьей попытки проголосовали за отмену рассмотрения "Разное" и продолжение обсуждения законопроекта №2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, передает корреспондент УНН.

"Поступило предложение, чтобы сегодня отменить"Разное" и с 13:00 до 14:00 рассматривать законопроект №2179 (о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - ред.) ", - отметил председатель ВРУ Дмитрий Разумков.

Соответствующее предложение поддержали 216 народных депутатов, но голосов не хватило для принятия решения. После чего первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук поставил предложение на повторное голосование. Решение во второй раз поддержали 216 народных депутатов.

"Давайте еще раз прислушаемся к президиуму ВР и проголосуем за это процедурное решение", - отметила заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк.

Так, с третьей попытки решение было принято и поддержано 234 народными депутатами Украины.

Ранее УНН сообщал, что парламентарии приняли в первом чтении законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Соответствующее решение поддержали 278 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, отмывание денег
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