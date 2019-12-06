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Зеленский присвоил начальнику Генштаба генерал-полковника

Зеленский присвоил начальнику Генштаба генерал-полковника

Руслан Хомчак

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку звание генерал-полковника. Об этом говорится в указе Президента №890/2019 от 5 декабря, передает УНН.

"Присвоить звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу - начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.

Также Глава государства присвоил звание генерал-лейтенанта генерал-майору Евгению Мойсюку - командующему десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Первому заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Василию Мксименку присвоено звание генерал-майора, как и начальнику штаба - первому заместителю командующего ракетных войск и артиллерии Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Малиновскому, командующему войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Александру Нестеренко, начальнику Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Евгению Степаненко.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, указы, Президент, Владимир Зеленский
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