Менее 20% украинцев считают, что можно достичь мира на Донбассе, предоставив ему автономию

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Путем переговоров с Москвой, соглашаясь на автономию Донбасса и забывая о Крыме можно достичь мира на Донбассе — считают 18% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” и Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает УНН.

Так, на вопрос, каким образом можно ли достичь мира на Донбассе, 18% украинцев ответили — путем переговоров с Москвой, соглашаясь на автономию Донбасса и забывая о Крыме.

13% украинцев считают, что мир можно достичь путем переговоров с местными политиками, признавая “ДНР” и “ЛНР” как легитимные государственные образования.

Наибольшее количество людей, а именно 29%, считают лучший вариант международный дипломатическое давление на РФ, усиления режима санкций на качественно более высоком уровне, применение международных правовых механизмов. Еще 21% — из-за укрепления экономической и военной мощи Украины.

Отмечается, что трудно ответить на этот вопрос было 19% украинцев.

Как ранее сообщал УНН, в Украине стало меньше сторонников мира на Донбассе любой ценой.

Опрос был проведен Фондом “Демократические инициативы” совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.