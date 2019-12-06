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В Раде создали межфракционное депутатское объединение "Бренд государство Украина"

В Раде создали межфракционное депутатское объединение "Бренд государство Украина"

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины создали межфракционное депутатское объединение "Бренд государство Украина". Об этом во время пленарного заседания сообщил первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"Создано межфракционное депутатское объединение "Бренд государство Украина", главой которого избран народный депутат Украины Владимир Воронов", - отметил Стефанчук.

Добавим, народный депутат Владимир Воронов является членом партии "Слуга народа" и главой подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

Напомним, в Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Интеллектуальная Украина".

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, фракции, политика
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