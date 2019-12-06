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Чубаров анонсировал марш на Крымский полуостров

Чубаров анонсировал марш на Крымский полуостров

Рефат Чубаров

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства". Об этом он сообщил 6 декабря на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства". Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства - к Крымскому полуострову. Мы идем к себе домой", - сообщил Чубаров.

Так, целью марша является напомнить международным организациям о решениях, принятых по России и приблизить их реализацию. По словам главы Меджлиса, организаторы намерены обратиться ко многим странам и международным организациям, а также к украинским политикам и депутатам, чтобы они приняли участие в марше. Однако, когда состоится акция - пока неизвестно.

"Дату мы определим позже, когда уже заработает в полной мере штат. Нам еще нужны консультации", - отметил Чубаров.

Он также добавил, что подготовка такой акции требует больше времени, чем 1-2 месяца.

Напомним, делегация РФ настаивает на исключении из подготовленного проекта декларации ОБСЕ любых упоминаний о Крыме.

Источник: УНН
Теги: Крым, Рефат Чубаров, марш
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