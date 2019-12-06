Украинцы получат право общаться с властью онлайн

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Граждане Украины получат право обращаться в органы власти в электронном виде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал политической партии "Слуга народа".

"Граждане смогут общаться с властью онлайн. Теперь бумажный и электронный документы имеют одинаковую юридическую силу", - говорится в сообщении.

Так, законопроект №2260 (о внесении изменений в некоторые законы Украины - ред.), который Рада приняла в целом, предполагает, что граждане получат право обращаться в органы власти в электронном виде. Депутаты так же смогут отправлять электронные депутатские обращения, и они будут тождественными обращению в письменной форме.

Ранее УНН сообщал, народные депутаты Украины приняли в целом проект закона №2260 об отделении политических должностей от должностей государственной службы. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов.