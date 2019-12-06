Федоров пояснил, какие данные получат благодаря переписи населения

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верификация реестров переписи населения позволит получить информацию, сколько в Украине проживает людей и какой у них социальный статус, однако для определения более детальных категорий нужны дополнительные исследования. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире одного из телеканалов в пятницу, передает УНН.

"Переписью занимается Государственная служба статистики, это их зона ответственности. Но благодаря верификации реестров мы сможем понять, сколько реально людей проживает, кто эти люди и так далее. Все зависит от политики нашей переписи, что мы хотим получить вообще от этой переписи. Сколько проживает людей и какой статус у этих людей - мы поймем. Сколько школьников, пенсионеров, сколько людей получают льготы и так далее. Но религиозные и другие вопросы - это нужны дополнительные социологические исследования", - сказал Федоров.

Чиновник также добавил, что он знает о различных подходах ООН относительно переписи населения, и один из таких подходов - это верификация реестров и дополнительные исследования.

"Это один из вариантов, который за ноль гривен может это сделать", - отметил Федоров.

Напомним, с 1 декабря в Украине стартовала пробная перепись населения.

Также напомним, в декабре правительство запустило пилотный проект для создания цифрового ID граждан Украины - верификацию пользователей электронных реестров.