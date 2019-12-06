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В ОБСЕ назвали Украину приоритетом организации на 2020 год

В ОБСЕ назвали Украину приоритетом организации на 2020 год

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины будет в центре повестки дня албанского председательства в ОБСЕ. Об этом заявил председатель Совета министров Албании, будущий председатель ОБСЕ Эди Рама во время заседания министерского совета ОБСЕ в Братиславе, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы упомянуть некоторые ключевые вопросы, которые будут включены в нашу повестку дня. Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе. Недопустимо, что конфликты в нашем регионе продолжают уносить жизни. Поэтому усилия по урегулированию конфликта будут в центре повестки дня албанского председательства", - сказал Рама.

По его словам, в повестку дня также будут включены вопросы о правах женщин в конфликтах, борьбе с коррупцией, торговлей людьми, нетерпимостью и язык ненависти.

Как сообщал УНН, ранее в ОБСЕ высказались о предстоящей встрече в "нормандском формате".

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Украина
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