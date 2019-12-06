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Разумков о скандалах в "Слуге народа": кто-то пришел в ВР первый и последний раз

Разумков о скандалах в "Слуге народа": кто-то пришел в ВР первый и последний раз

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Скандалы, которые возникают во фракции "Слуга народа", вероятно связаны с тем, что многие депутаты пришли в Верховную Раду в первый и последний раз. Такое мнение высказал спикер ВР Украины Дмитрий Разумков в интервью "Новое Время", передает УНН.

"Что я должен ответить? Что это плохо? Плохо. Точно так же, как и любые скандалы. Очень большое количество людей впервые в Верховной Раде, некоторые из них, очевидно, в первый и последний раз ... Это (скандалы - ред.) единицы на сегодня. Очень хочу верить, что этот показатель не будет расти", - сказал Разумков.

Разумков сказал, что он не владеет информацией о том, что якобы еще 11 депутатов "готовятся на выход" из фракции "Слуга народа". О чем ранее заявила исключенная из СН нардеп Анна Скороход.

"Я не имею такой информации", - отметил Разумков.

Напомним, в Верховной Раде Украины на пленарном заседании сообщили об исключении из депутатской фракции "Слуга народа" народных депутатов Украины Антона Полякова и Анны Скороход.

В ноябре "слуги народа" исключили из фракции Скороход и Полякова.

В СН заявляли, что Скороход и Поляков нарушали договоренности фракции "Слуга народа".

Напомним, Разумков оценил возможность роспуска Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Дмитрий Разумков
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