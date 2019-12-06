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На следующей неделе тестово запустят "Государство в смартфоне" - Федоров

На следующей неделе тестово запустят "Государство в смартфоне" - Федоров

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На следующей неделе Министерство цифровой трансформации запустит бета-версию приложения "Действие" ("Государство в смартфоне"). Об этом сказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Мы сегодня занимаемся нашим приложением "Государство в смартфоне". Мы на следующей неделе уже бета-версию будем запускать, и 20 тысяч человек будем искать, которые будут бета-тестировщиками", - сказал Федоров.

Он добавил, что Министерство начало с того, что отцифровывает водительские удостоверения и технические паспорта автомобилей.

Напомним, 23 ноября Михаил Федоров анонсировал презентацию запуска "Государства в смартфоне" в декабре.

Также напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с помощью украинского проекта "Государство в смартфоне" будут бороться с коррупцией.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, мобильные телефоны, Михаил Федоров

В тексте упоминаются

Федоров Михаил
Федоров Михаил
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