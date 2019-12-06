Активисту Приходько в оккупированном Крыму продлили арест

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил украинскому активисту Олегу Приходько меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"Киевский районный суд" Симферополя 6 декабря 2019 года продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Олегу Приходько на 2 месяца, до 10 февраля 2020 года", - сказано в сообщении.

Сообщается, что решение о продления ареста вынесла "судья" Елена Холодная. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Также на заседание пришли супруга и дочь Проходько, но их не пустили в зал суда.

Также уточняется, что по информации адвоката Назима Шеихмамбетова, Олег Приходько полностью отрицает свою вину и заявляет, что дело против него сфабриковано из-за его проукраинской позиции.

Напомним, Олега Приходько задержали сотрудники ФСБ 9 октября 2019 года. Они пришли к нему домой в селе Орехово Сакского района и заявили, что будут проводить осмотр гаражей.

О задержании проукраинского активиста сообщили 10 октября. Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) из-за ареста в Крыму проукраинского активиста.

Также напомним, что подконтрольный России Верховный суд Крыма 31 октября оставил активиста под стражей.