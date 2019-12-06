Регистрация | Вход |
USD: 23,88 -0,0622  EUR: 26,49 -0,0139 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 06 декабря 2019 18:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Главную елку страны обещают полностью украсить через пять-шесть дней
Главную елку страны обещают полностью украсить через пять-шесть дней
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2640
Версия для печати

В Еврокомиссии заявили о последовательном подходе относительно санкций против РФ

В Еврокомиссии заявили о последовательном подходе относительно санкций против РФ

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Европейская Комиссия осуждает действия Российской Федерации в отношении Украины, ее подход в вопросе санкций против РФ будет носить последовательный характер. Об этом заявил вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис на Международной конференции по реформам Украины и европейскому пути в Латвии, передает корреспондент УНН.

"Мы осуждаем агрессию России, включая ее продолжающиеся действия вокруг Азовского моря. В современной Европе просто нет места для применения силы для изменения границ суверенной страны. Вот почему ЕС поддерживает высокий уровень экономических санкций против России", - сказал Домбровскис.

По его словам, в соответствии с мандатом новой Комиссии, ее подход к этому вопросу будет "носить последовательный характер".

"Мы будем оставаться на стороне Украины до тех пор, пока конфликт не достигнет устойчивого и мирного завершения, пока не будет отменена незаконная аннексия Крыма и пока Россия не прекратит свою деятельность в Азовском море", - заявил вице-президент ЕК.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, до какого времени должны действовать санкции против РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина, Еврокомиссия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.