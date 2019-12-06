Чтобы получить разрешение на производство спирта, достаточно установить камеру видеонаблюдения - закон

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На днях Верховная Рада Украины приняла законопроект № 2300 о демонополизации и приватизации ГП "Укрспирт". Документ содержит один единственный критерий по определению предприятий, имеющих право на получение лицензии на производство спирта. Об этом говорится в тексте самого документа, опубликованном на сайте ВР, передает УНН.

Законом предусматривается, что производить спирт смогут все без исключения субъекты хозяйствования независимо от формы собственности последних. При наличии лицензии, которую можно получить, предварительно установив на предприятии круглосуточную систему видеонаблюдения.

“Лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции”, — говорится в документе.

Основанием для отказа в лицензии или отзыв последней является отключение круглосуточных систем видеонаблюдения. Никаких других критериев получения лицензии на производство спит частной компанией законом не предусмотрено.

Но будущих производителей спирта нельзя отбирать по одному такому критерию, как видеонаблюдение, считает экономический эксперт Александр Охрименко.

“Критерии, очевидно, должны быть четко выписаны. В противном случае появится дополнительное поле для злоупотреблений: лицензии смогут получить все желающие, и начнется массовое самогоноварение”, — говорит он.

Кроме того, экономист убежден, что наличие систем видеонаблюдения не помешает тем, кто хочет “гнать” контрафакт.

“Создается впечатление, что авторы документа или не понимают этого, или умышленно хотят отдать эту отрасль в руки водочных королей”, — предполагает Охрименко.

Как писал УНН, в ВР, несмотря на то, что уже проголосовали за “спиртовой закон” № 2300 не знают, как, кому и на каких условиях будут выдаваться спецразрешения КМУ на импорт иностранного спирта в Украине.