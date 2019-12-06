В Нафтогазе сообщили о завершении раунда переговоров с Газпромом

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Директор группы НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко на своей странице в Facebook сообщил, что сегодня завершился очередной раунд переговоров с “Газпромом” в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа, отмечает УНН.

“Завершили очередной раунд переговоров с Газпромом в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа. Напомню, Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку Газпром включает это в „пакет“ для переговоров по транзиту”, — сообщил Витренко.

Также в “Нафтогазе” отметили, что позиция НАК — является публичной, заявив: “Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что мы готовы рассматривать возможность получить газ от Газпрома в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов). Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если Нафтогазу будет компенсировано невыполнение Газпромом своих обязательств по текущим контрактам”.

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“И здесь, как вы сами видите, у нас тоже конструктивная позиция — покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться. Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы добросовестно и добродушно обсуждали эти вопросы”, — добавил Витренко.

Отметим, что в среду Витренко рассказал об условиях Украины для продолжения транзита газа из РФ.