Судебная реформа Зеленского угрожает независимости системы правосудия - Венецианская комиссия

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Венецианская комиссия сегодня приняла вывод относительно внесения изменений в нормативно-правовую базу Украины относительно Верховного суда и органов судебного управления, которые “вносят ряд радикальных изменений в судебную систему, некоторые из которых вызывают глубокую обеспокоенность органа”, говорится в содержании решения, которое есть в распоряжении УНН.

Так, Венецианская комиссия напоминает, что реформа процесса отбора судей и новый состав Верховного суда Украины, который начал свою работу в январе 2018 года, явились “заметным улучшением по сравнению со существовавшей ранее системой”. Инициирование после отбора судей еще одной реформы, которая приведет к значительным изменениям в составе Верховного суда, “посылает сигнал как судьям, так и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, смогут ли судьи Верховного суда оставаться на своих постах или нет”, отмечают эксперты.

“Это очевидная угроза их независимости”, — говорится в сообщении Венецианки.

В Комиссии отмечают, что реформа Верховного суда может быть проведена после сокращения его огромной рабочей нагрузки, в том числе путем реформирования судов первой и второй инстанции, что должно стать ключевым направлением реформы.

“Положение о сокращении числа судей Верховного суда до 100 человек, для чего не было представлено надлежащего обоснования, фактически равнозначно повторной проверке и должно быть отменено. Проверка всех судей Верховного суда в случае возникновения сомнений в добросовестности некоторых из них явно несоразмерна. Сокращение числа судей может быть достигнуто на более позднем этапе, когда текущая нагрузка будет очищена, и фильтры доступа станут эффективными для новых дел”, — отметили в Комиссии, добавив, что задача сокращения числа судей может быть решена на более позднем этапе.

Кроме того, считают эксперты, дисциплинарная процедура должна быть упрощена: обжалование дисциплинарных решений Высшего совета судей должно осуществляться непосредственно в Верховном суде, а не в нереформированном Киевском городском административном суде и апелляционном административном суде.

Напомним, 7 октября Мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию дать оценку проекту закона Украины о деятельности органов судебной власти.

Ранее Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в своем срочном письме к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко выразила обеспокоенность по проекту закона № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

Тем не менее 16 октября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом президентский законопроект №1008.

Проект закона №1008 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления предусматривает значительное сокращение количества судей Верховного Суда.