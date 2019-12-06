В Газпроме сообщили, что ожидают от украинской стороны

КИЕВ. 6 декабря. УНН. “Газпром” ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года. Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер в ходе встречи с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину графом Георгом фон Вальдерзее, пишет УНН.

Миллер подробно проинформировал графа фон Вальдерзее о ходе российско-украинских переговоров о сотрудничестве в газовой сфере с 2020 года.

“Отмечено, что Украина продолжает имплементацию в национальное законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. Это работа еще не завершена и предполагает создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора”, — говорится в сообщении “Газпрома”.

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Ранее в пятницу в Вене на экспертном уровне были продолжены двусторонние переговоры “Газпрома” и ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” об условиях транзита российского газа в Европу с 2020 года. Стороны обсудили итоги взаимодействия за прошедшую неделю и договорились о дальнейшей совместной работе.

Стоит также отметить, что в “Нафтогазе” сообщили о завершении раунда переговоров с “Газпромом”.