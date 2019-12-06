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Россия ждет от "нормандского саммита" дополнительных договоренностей - Лавров

Россия ждет от "нормандского саммита" дополнительных договоренностей - Лавров

Сергей Лавров

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия ожидает, что на нормандском формате будут приняты дополнительные договоренности, которые позволят прекратить конфликт на востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят надежно обеспечить безопасность людей в Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в минских договоренностях, так называемый Закон об особом статусе, и которые позволят этот конфликт прекратить", - сказал Сергей Лавров.

Также он добавил, что саммит должен способствовать выполнению минских договоренностей.

"И, конечно, в Париже на этом саммите мы очень хотим услышать от президента Украины Владимира Зеленского, как он сам видит движение вперед, потому что из его окружения официальные лица - министры, члены парламента от его фракции "Слуга народа" - выступают с очень противоречивыми заявлениями", - добавил Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участники саммита в нормандском формате могут принять 9 декабря в Париже какой-то необязывающий документ.

Напомним, встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Лидеры четырех стран соберутся впервые с 2016 года.

Источник: УНН
Теги: Россия, Сергей Лавров, Украина, Нормандский формат
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