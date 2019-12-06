Названы пункты, где можно получить разрешения на грузовые перевозки в Польшу

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министерство инфраструктуры организовало выдачу разрешений на грузовые перевозки в Республику Польша на семи пунктах выдачи разрешений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"С целью максимального удовлетворения всех участников рынка грузовых перевозок, а также урегулирования ситуации с очередями на ПВД с загруженными транспортными средствами, Комиссией был проведен анализ всех полученных заявлений украинских перевозчиков, с соответствующими подтверждающими документами по загрузке и таможенного оформления транспортных средств. Выдачу таких разрешений организовано на 7 пунктах выдачи разрешений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получить разрешение на грузовые перевозки можно в Борисполе, Виннице, Голобах, Ковеле, Коростене, Львове и Хмельницком.

"Вместе с тем другим перевозчикам, которые осуществили загрузки и таможенное оформление в период после 18.11.2019, оформление и выдача разрешений Республики Польша будет осуществляться за счет дополнительной квоты разрешений Польши квоты 2019 года, поступление которой в Украину от польской стороны запланировано ориентировочно в первой половине декабря 2019 года", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Польша выдала Украине дополнительные 5000 разрешений на грузовые перевозки.