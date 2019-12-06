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Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с боевиками

Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с боевиками

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины не будет вести переговоры с боевиками. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Украина не разговаривает с боевиками, но все мы должны понимать, как происходит все это 5 лет в трехсторонней контактной группе: там присутствует Россия, Украина, ОБСЕ и представители этих территорий. Напрямую Президент с ними не разговаривает и не будет разговаривать. Вот и все", - сказал Зеленский.

Кроме того, Президент подчеркнул, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться только после восстановления контроля Украины над оккупированными территориями.

Как сообщал УНН, Владимир Зеленский подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным с глазу на глаз на полях Нормандского саммита.

Напомним, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: УНН
Теги: Украина, боевики, переговоры, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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