Арахамия рассказал, о чем говорили главы фракций на закрытой встрече с Разумковым

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что сегодня утром, 6 декабря, председатель украинского парламента Дмитрий Разумков собирал всех голов фракции для обсуждения рисков при нормандской встречи. Об этом он рассказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.

“Сегодня, 8:00 утра, в кабинете председателя Верховной Рады Украины сбор всех глав фракций, с господином Ермаком, который является одним из основных помощников по международным переговорам. И четко обсудили, без камер, каждый вопрос-ответ, нашу стратегию, какие есть сценарии, какие риски, чего мы боимся, какие есть красные линии. Но не на камеры. Как сказал наш Президент, не все можно сказать на камеры перед переговорами (в „нормандской встрече“ — ред)”, — отметил Арахамия.

Напомним, Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что у Президента Украины Владимира Зеленского есть аргументы, которые станут оружием во время “нормандской встречи”, однако, не разглашает их.

Ранее Арахамия сравнил “нормандскую встречу” с игрой в футбол.

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Как сообщал УНН, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Эту встречу, в частности, недавно подтвердил сам Зеленский.

Зеленский, частности, рассчитывает на поддержку Франции и Германии во время “нормандского” саммита.

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