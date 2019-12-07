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Минские соглашения усложняют процесс реинтеграции Донбасса - Резников

Минские соглашения усложняют процесс реинтеграции Донбасса - Резников

Алексей Резников

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Глава политподгруппы ТКГ заявил, что Минские соглашения усложняют процесс реинтеграции Донбасса. Об этом заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” член украинской делегации, глава политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников, передает УНН.

“Минские соглашения сегодня затрудняют реинтеграцию и затрудняют примирение”, — сказал Резников.

По мнению главы политподгруппы в ТКГ, Минские соглашения необходимо модернизировать.

В частности, Резников заявил, что формула Штайнмайера предусматривает только вступления в силу закона об особенностях самоуправления в отдельных территориях Луганской и Донецкой областей.

“Знаменитая формула Штайнмайера, которую кстати, не многие читали... формула Штайнмайера с юридической точки зрения и с точки зрения юридической техники предусматривает одну вещь — момент вступления, вступления в силу соответствующего закона об особенностях самоуправления отдельных областей, который называют (закон) “об особом статусе”, — пояснил Резников.

По его словам, после заключения БДИПЧ ОБСЕ и в случае соответствия выборов демократическим стандартам, такой закон может вступить постоянного действия.

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Как сообщал УНН, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Эту встречу, в частности, недавно подтвердил сам Зеленский.

Зеленский, частности, рассчитывает на поддержку Франции и Германии во время “нормандского” саммита.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, Минские соглашения, Минск, контактная группа, формула Штайнмайера
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