Регистрация | Вход |
USD: 23,88 -0,0622  EUR: 26,49 -0,0139 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 07 декабря 2019 04:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Главную елку страны обещают полностью украсить через пять-шесть дней
Главную елку страны обещают полностью украсить через пять-шесть дней
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3795
Версия для печати

Данилов объяснил, при каких условиях возможно провести выборы на Донбассе

Данилов объяснил, при каких условиях возможно провести выборы на Донбассе

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Мирное урегулирование ситуации на Востоке Украины, политико-дипломатические шаги украинской власти в контексте имплементации Минских договоренностей, прекращение войны, а также деоккупация Крыму является приоритетом европейской повестки дня. Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время встречи с делегацией Комитета Европарламента по иностранным делам во главе с Дэвидом Макаллистер, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СНБО.

Данилов подчеркнул, что в настоящее время усилия украинской власти направлены на имплементацию Минских договоренностей, позиция Украины базируется на приоритете принципа территориальной целостности и суверенитета в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

“Это наши территории, где проживают наши люди. Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации, и согласно нашему законодательству и стандартам ОБСЕ”, — заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Секретарь СНБО принял участие в совещании в СБУ по реинтеграции временно оккупированных территорий

Секретарь СНБО Украины отметил важность координации дальнейших действий с институтами и государствами-членами ЕС и поблагодарил Европейский парламент за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Депутаты Европарламента заверили украинскую сторону в беспрекословной поддержке ее территориальной целостности и суверенитета. Они также подчеркнули свой постоянный интерес к ряду вопросов безопасности в этом контексте, и в регулярном диалоге с украинскими партнерами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Секретарь СНБО о подготовке к “нормандской” встрече: нет никакого сценария капитуляции

Секретарь СНБО Украины отметил, что запланированная на 9 декабря встреча лидеров четырех государств в нормандской формате “является не только наиболее важным событием внешней политики Украины, но и наибольшим приоритетом безопасности повестки дня Европы”.

Напомним, сегодня, 7 декабря, Совет нацбезопасности и обороны Украины проведет закрытое заседание по предварительному решению украинской президента Владимира Зеленского.

Источник: УНН
Теги: выборы, СНБО, Донбасс, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.