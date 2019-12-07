Сегодня Президент созывает заседание СНБО перед встречей в "нормандском формате"

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сегодня, в субботу, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проведет закрытое заседание по предварительному решению украинской президента Владимира Зеленского перед встречей последнего с лидерами Германии, Франции и РФ в "нормандском формате" в Париже 9 декабря. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр СНБО.

“Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины. По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, при каких условиях возможно провести выборы на Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Секретарь СНБО о подготовке к “нормандской” встрече: никакого сценария капитуляции

Напомним, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, ее накануне подтвердил сам Зеленский.

Зеленский, в частности, рассчитывает на поддержку Франции и Германии во время “нормандского” саммита.

Последний раз встреча в “нормандском формате” на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.