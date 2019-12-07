Россия снова вывела в поход парусники с крымскими курсантами - Бабин

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сегодня из Калининграда в РФ в пропагандистско-учебный поход вышли два парусника, в очередной раз взявшие на борт десятки крымчан, которые учатся в незаконных университетах полуострова. Об этом в Facebook сообщил бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, передает УНН.

"Сегодня из Калининграда в пропагандистско-учебный поход, посвященный очередной "годовщине великой Победы" вышли парусники "Седов" и "Крузенштерн". Эти учебные суда, в 1991 году отжатые россиянами у новосозданных государств Балтии, в очередной раз взяли на борт десятки крымчан, обучающихся в незаконных университетах полуострова", - сообщил Бабин.

По его словам, парусники идут в кругосветное путешествие и встретятся с другим парусником, "Паллада", что "уже вышла навстречу из Владивостока и уже имеет в составе экипажа десятки крымчан".

Напомним, в апреле российский парусник уже выходил в поход с крымскими курсантами на борту, его не пускали в порты ряда стран.