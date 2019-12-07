Украина имеет пять вариантов, которые зависят от результатов "нормандской" встречи - Данилов

КИЕВ. 7 декабря. УНН. У Украины есть пять вариантов, в зависимости от того, как сложатся переговоры во время встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО при участии Президента Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом, передает корреспондент УНН.

На вопрос журналистов, как себя будут вести представители Украины, если президент России Владимир Путин будет давить, Данилов отметил, что давление и так постоянное.

"Вы знаете, они давят постоянно. И варианты, что Путин - голубь мира - фантастические. Но нам бы хотелось, чтобы так случилось. Как будет - мы узнаем 9 декабря", - сказал Данилов.

Он отметил, что варианты есть на любой случай.

"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять вариантов. Все органы центральной власти готовы, все Вооруженные силы, все наши специализированные органы - готовы к любому сценарию", - добавил глава СНБО.

Данилов сообщил, что как будут развиваться события, зависит от того, каким образом будут проведены переговоры и какие будут достигнуты соглашения 9 декабря на "нормандской" встрече.

На вопрос об амнистии людей с оккупированных территорий Донбасса, он ответил: "Те, у кого руки в крови - никакой амнистии получить не могут. Те люди, которые не убивали: учителя, врачи и другие - все это должно быть проговорено", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии Президента Украины Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом было рассмотрено три вопроса, связанные с безопасностью и обороной.

Ранее сегодня, 7 декабря, Президент Зеленский собрал закрытое заседание СНБО перед "нормандским" саммитом.

"Нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.