Зеленский поедет в Париж, "вооруженный определенной информацией" от разведки и спецслужб

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию от 22 учреждений, которая будет полезна во время "нормандского" саммита и будет использована в интересах государства. Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО при участии Президента Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом, передает корреспондент УНН.

"Президент едет на "нормандский" формат, вооруженный определенной информацией, я думаю, которая будет абсолютно полезно использована в интересах нашего государства. Я хочу заметить, что 22 учреждения отрабатывали все эти процессы, и наши спецслужбы, непосредственно Служба внешней разведки, служба управления Минобороны, служба пограничной разведки, служба, занимающаяся разведкой СБУ. Все отработали и получили отличие очень качественной работы в этом направлении", - рассказал Данилов.

Как ранее сообщал УНН, у Украины есть пять вариантов, в зависимости от того, как сложатся переговоры во время встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.



Напомним, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии Президента Украины Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом было рассмотрено три вопроса, связанные с безопасностью и обороной.



Ранее сегодня, 7 декабря, Президент Зеленский собрал закрытое заседание СНБО перед "нормандским" саммитом.

"Нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.