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У Зеленского заявили, что минские соглашения требуют уточнения

У Зеленского заявили, что минские соглашения требуют уточнения

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Минские соглашения, впервые подписанные в 2014 году, требуют уточнения. Об этом заявил помощник Президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt, передает УНН.

С его слов, новое украинское руководство не только на словах, но и на деле доказало, что соблюдает все обязательства в рамках минских договоренностей и ожидает такой же готовности от противоположной стороны. 

"Понятно, что Минские соглашения заключены пять лет назад и требуют уточнения", - сказал он.

Ранее сегодня, 7 декабря, Президент Зеленский собрал закрытое заседание СНБО перед "нормандским" саммитом.

"Нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка, Офис президента Украины
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