Евродепутаты обратились к Apple из-за обозначения Крыма "российским" - Точицкий

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Депутаты Европейского парламента направили компании Apple письмо из-за отражения аннексированных Крыма и Севастополя “российскими” в приложениях компании, сообщил в своем Twitter представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий, передает УНН.

В письме евродепутаты, в частности, призвали производителя гаджетов исправить обозначения полуострова в соответствии с международным правом.

“Невозможно игнорировать страдания крымчан под российской аннексией, в том числе дело Олега Сенцова, крымского режиссера и активиста, который стал лауреатом премии Сахарова-2018 „За свободу мысли“ после пяти лет несправедливого заключения. Немало других крымских политических заключенных и в дальнейшем содержатся в России по сфальсифицированным делам и тревожное решение Apple подвергнуться российскому геополитическом давлению вместо того, чтобы признать эти человеческие страдания должна быть изменена”, — говорится в письме, фото которого обнародовал Точицкий.

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Ранее стало известно, что компания Apple на территории России начала отображать Крым и Севастополь “российской” территорией в своем приложении “Погода”. При этом в материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отражаются ни частью Украины, ни частью России.

Министерство финансов США пообещало проверить, подпадают действия компании Apple под режим санкций через обозначение Крыму “русским”.

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В МИД Украины заявили, что Украина будет добиваться того, чтобы американская компания Apple перестала отражать Крым российской территорией в своих приложениях.