Трамп: Джулиани смог многое выяснить в ходе расследования в Украине

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Адвокат американского президента Рудольф Джулиани смог многое выяснить в ходе своего антикоррупционного расследования в Украине, однако пока не делился этой информацией с самим Дональдом Трампом. Об этом американский лидер сообщил в субботу журналистам в Вашингтоне, передает УНН.

“Он, я думаю, представит доклад генеральному прокурору и Конгрессу. Он говорит, что у него есть много хороших сведений. Я пока не говорил с ним по поводу этих сведений”, — заявил Трамп. “Он не сказал мне, что ему удалось выяснить, но я думаю, что он хочет сообщить Конгрессу, генеральному прокурору и министерству юстиции. Я слышал, что ему очень многое удалось выяснить”, — добавил президент, отвечая на вопрос о поездке своего адвоката в Украину.

Ранее Джулиани написал в Twitter, что намерен вскоре опубликовать материалы, которые призваны доказать причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена — одного из наиболее вероятных конкурентов Трампа на выборах 2020 году — к коррупции в Украине.

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Газета The New York Times сообщила в среду, что Джулиани ранее на этой неделе побывал в Бухаресте и Киеве. Там он якобы пытался получить информацию у бывших генеральных прокуроров Украины Юрия Луценко, Виктора Шокина, а также уволенного в ноябре прокурора Константина Кулика, который расследовал дело газовой компании Burisma. В ее руководство входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

5 декабря два народных депутата Украины 9 созыва, Александр Дубинский и Андрей Деркач, опубликовали записи в социальных сетях, на которых продемонстрировали свои встречи с Джулиани.