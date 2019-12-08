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У Зеленского надеются, что вскоре Президент посетит Вашингтон

У Зеленского надеются, что вскоре Президент посетит Вашингтон

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Помощник Президента Украины Андрей Ермак надеется, что Владимир Зеленский вскоре совершит официальный визит визит в Соединенные Штаты Америки. Об этом Ермак заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, передает УНН.

Политик заявил, что скандал, разразившийся после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля, — это внутреннее дело США. “События, которые обсуждаются, в частности, во время слушаний в Конгрессе США, в большинстве своем относятся к периоду, который предшествовал президентству Зеленского”, — утверждает Ермак.

“Реагировать на отдельные высказывания в ходе американских дискуссий мы не видим повода”, — сказал он. “Впрочем, мы надеемся, что вскоре дойдет до официального визита президента Зеленского в Вашингтон”, — добавил Ермак.

В частности, Ермак во время интервью заявил, что Минские соглашения, впервые подписанные в 2014 году, нуждаются в уточнении.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский
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