Разумков заявил о соблюдении красных линий во время встречи в нормандском формате

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что от завтрашних переговоров в нормандском формате зависит дальнейшая судьба Украины и во время встречи будут соблюдены красные линии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу политика в Facebook.

"Завтра состоятся переговоры в нормандской формате и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены. Поддерживаю Президента и верю в победу Украины!", - написал Разумков.

Напомним, встреча глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России, которые образуют так называемую "нормандскую четверку", состоится в Париже 9 декабря. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

7 декабря 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский собрал закрытое заседание СНБО перед "нормандским" саммитом.

Ранее три оппозиционные партии Верховной Рады Украины подписали обращение, призывая власть не сдавать национальные интересы во время Нормандского саммита, очертив так называемые "красные линии" - ни каких компромиссов относительно унитарности государства и никакой федерализации, никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.