На пункте пропуска "Ягодин" образовалась очередь из 800 грузовиков

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В пункте пропуска Ягодин-Дорохуск на границе с Польшей в очередях стоят 800 грузовых автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

Так, по данным ГФС, по состоянию на 08:00 утра, перед пунктом пропуска Ягодин-Дорохуск в очередях стоят 800 грузовиков на выезд из Украины.

Добавим, что пропускная способность в данном пункте пропуска - 181 грузовых автомобилей в час.

Напомним, с сегодняшнего дня, с 8 декабря, новая таможня начала свою работу. Так, Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела.