Джошуа заявил о желании стать абсолютным чемпионом мира

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Новоиспеченный чемпион мира "хэвивейта" по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа рассказал о своей цели на будущее, сообщает УНН со ссылкой на "talksport.com".

Джошуа желает стать абсолютным чемпионом мира. Для этого ему необходимо получить титул WBC, которым владеет Деонтей Уайлдер.

"Я с удовольствием выйду с ним в ринг. Я объединил четыре титула. Это сложно, их трудно удержать. Я хочу объединить все пояса, но я не буду действовать опрометчиво. Я осознал, что погоня за этим поединком играет против меня. Так что я просто позволю событиям идти своим чередом", - отметил британец.

Напомним, что WBO обязала провести британцу защиту титула в противостоянии с украинцем Александром Усиком.