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В Днепропетровской области горел храм УПЦ МП

В Днепропетровской области горел храм УПЦ МП

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Днепропетровской области горело здание Храма Украинской православной церкви Московского патриархата. В результате пожара пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области.

"8 декабря в 8:31 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании Храма Украинской православной церкви Московского патриархата, построенного в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия", который расположен в селе Королевка Новомосковского района", - говорится в сообщении.

Установлено, что возгорание возникло на крыше двухэтажного здания храма. Огнем повреждены деревянные конструкции крыши и перекрытия здания на площади 30 кв. м. Пожар локализован в 09:38 и ликвидирован в 09:50.

"Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 августа в Ивано-Франковской области горел Храм Пресвятой Девы Марии. Пожар в храме не могли ликвидировать почти 3 часа.

Источник: УНН
Теги: церковь, Днепр и Днепропетровская область, УПЦ МП, пожары
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