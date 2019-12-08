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Во Львовской области водитель совершил смертельный наезд на велосипедистку

Во Львовской области водитель совершил смертельный наезд на велосипедистку

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Вблизи села Лешнев во Львовской области водитель совершил наезд на велосипедистку. От полученных травм 51-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 декабря около 20:00 на автодороге "Броды-Берестечко" вблизи села Лешнев. Как установили полицейские, водитель автомобиля Hyundai Sonata, 27-летний житель Бродовского района, совершил наезд на велосипедистку, 51-летнюю жительницу этого же района, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось ранее в УНН, в ДТП во Львовской области в результате наезда транспортного средства Audi погиб 60-летний велосипедист.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львов и Львовская область, велосипедисты, велосипеды
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