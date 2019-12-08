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В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней

В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Первые в мире гибриды обезьян-свиней родились в китайской лаборатории, что является частью новаторской попытки вырастить человеческие органы внутри животных для последующей трансплантации. Об этом сообщает издание DailyMail, информирует УНН.

Для создания гибрида, на четвертый день после зачатия 4 тысячам эмбрионов свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян. По данным исследователей, в сердце, печени, легких и коже поросят содержатся ДНК макак-крабоедов.

"Это первый подобный отчет о многолетних химерах обезьяны-свиньи", - сказал Тан Хай, работник Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине.

По информации издания, всего родилось десять таких особей, умерших в разное время в первую неделю жизни в лаборатории.

Главная цель такого рода исследований - выращивание человеческих органов внутри животных, например свиней для последующей трансплантации.

Как сообщалось ранее, в Украине уменьшилось количество трансплантаций органов.

Источник: УНН
Теги: Китай, технологии, трансплантация
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