В Киеве сегодня состоится футбольный матч "Динамо" - "Заря"

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Киеве сегодня, в 17:00, на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" и "Заря", передает УНН.

Так, в 17:00 на НСК "Олимпийский" состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск).

Добавим, что из-за проведения матча возможны изменения в работе столичной подземки. По информации КП "Киевский метрополитен", возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого".

Заметим, что оба клуба ведут борьбу за второе место чемпионата - в "Зари" 28 пунктов, у "бело-синих" на один меньше.

Как сообщалось ранее в УНН, поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" - "Заря" перенесен на один день, с 7 на 8 декабря.