Литва призвала Россию выполнить свои обязательства в отношении Украины

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, призвав российскую сторону выполнить свои обязательства. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter Гитанас Науседа, информирует УНН.

"Приближается саммит в Нормандии, Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по минским соглашениям", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, Литва призвала Apple не манипулировать международным правом в вопросе Крыма.

Напомним, встреча глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России, которые образуют так называемую "нормандскую четверку", состоится в Париже 9 декабря. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

Normandy Summit approaching, #Lithuania strongly supports #Ukraine 's sovereignty and territorial integrity. We urge #Russia to fulfill its obligations under #Minsk agreements. #NormandySummit @ZelenskyyUa @KremlinRussia_E @EmmanuelMacron #angelamerkel