Регистрация | Вход |
USD: 23,88 -0,0622  EUR: 26,49 -0,0139 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 08 декабря 2019 17:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В НБУ рассказали, монеты и банкноты каких номиналов больше всего утилизировали в этом году
В НБУ рассказали, монеты и банкноты каких номиналов больше всего утилизировали в этом году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4455
Версия для печати

Литва призвала Россию выполнить свои обязательства в отношении Украины

Литва призвала Россию выполнить свои обязательства в отношении Украины

Гитанас Науседа

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, призвав российскую сторону выполнить свои обязательства. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter Гитанас Науседа, информирует УНН.

"Приближается саммит в Нормандии, Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по минским соглашениям", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, Литва призвала Apple не манипулировать международным правом в вопросе Крыма.

Напомним, встреча глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России, которые образуют так называемую "нормандскую четверку", состоится в Париже 9 декабря. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Минские соглашения, Литва, Минск, Нормандский формат, Нормандская четверка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.