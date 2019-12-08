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В "Слуге народа" пообещали выполнять новые договоренности с МВФ в "турборежиме"

В "Слуге народа" пообещали выполнять новые договоренности с МВФ в "турборежиме"

Людмила Буймистер

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В парламенте готовы выполнять пункты меморандума между Украиной и Международным валютным фондом в "турборежиме". Об этом написала на своей странице в Facebook глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, нардеп из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, передает УНН.

Она считает, что заявление МВФ о новой программе с Украиной - лучшее подтверждение того, что мир поддерживает переговорную позицию Президента Владимира Зеленского и курс реформ власти.

"Уже на следующей неделе регистрируем пакет законопроектов конкурентно-антимонопольной реформы, с учетом предложений, поступивших от экспертов рынка. Готовы выполнять пункты меморандума в турборежиме", - написала Буймистер.

Напомним, Украина и МВФ договорились о новой 3-летней программе поддержки. Общий объем программы Staff-Level Agreement составляет 5,5 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: МВФ, сотрудничество, Слуга народа
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