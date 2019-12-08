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ГБР расследует ДТП в Житомирской области с участием полицейского, сбившего насмерть велосипедиста

ГБР расследует ДТП в Житомирской области с участием полицейского, сбившего насмерть велосипедиста

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Житомирской области с участием полицейского, который насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Чуднов Житомирской области с участием сотрудника местного отделения полиции, насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

По информации следователей, милиционер своей вины не признает и сообщил, что в тот день не находился за рулем своего транспортного средства.

Событие квалифицированно как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось ранее в УНН, в пгт Чуднов Житомирской области полиция установила личность водителя, который совершил смертельный наезд на велосипедиста. Установлено, что 6 декабря около 20:45 по ул. Соборной водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на велосипедиста и, не останавливаясь, уехал. От полученных травм пострадавший, как выяснилось 64-летний житель с. Короченки, погиб.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Житомир и Житомирская область, велосипедисты, велосипеды, Хмельницкий и Хмельницкая область, ГБР
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