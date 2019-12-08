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В Минске снова прошли протесты против интеграции с РФ

В Минске снова прошли протесты против интеграции с РФ

КИЕВ. 8 декабря. УНН. 8 декабря центре Минска прошла акция протеста против "углубления интеграции" Беларуси и России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Акции протеста начались вчера, 7 декабря. Сегодня белорусы снова вышли с протестом. Колонна митингующих прошла по центру белоруской столицы. Шествие закончилось митингом на площади Калиновского. Организаторы акции призвали ее участников вернуться туда же в 18 часов 20 декабря.

Напомним, в этот день запланирована встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным, на которой они, как ожидается, обсудят дальнейшую инкорпорацию стран.

Участники акции в первую очередь призывают лидеров двух государств не спешить с подписанием документов, которые скрепят интеграцию стран.

Сегодняшний митинг прошел под лозунгом "Жыве Беларусь!".

Напомним, вчера, 7 декабря, Лукашенко на встрече с Путиным попросил цены на газ и нефть на "равных условиях".

Источник: УНН
Теги: Россия, митинг, Беларусь
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